Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Acı haber ulaştı

Zonguldak Kilimli'deki özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Hayatını kaybetti

Göçükte kalan maden işçisi Fahrettin Gedikli (35) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.