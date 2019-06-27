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Dini sebeplerden dolayı çocuklarına aşı yaptırmayan köyde salgın başladı

Dini sebeplerden dolayı çocuklarına aşı yaptırmayan köyde salgın başladı

HOLLANDA'da bir köyde çocuklarına dini sebeplerden dolayı aşı yaptırılmaması sonucu 10 kişi kızamık hastalığına yakalandı.

Hollanda’da protestan bir köyde ebeveynlerin dini sebeplerle çocuklarına aşı yaptırmaması sonucu en az 10 yetişkin kızamık hastalığına yakalandı.

Protestan bir balıkçı köyü olan Urk’ta 9 çocuk ve bir yetişkine kızamık teşhisi kondu. Aşılama oranları ulusal ortalamaya göre düşük olan köy halkının ortalama yüzde 61’i kızamık aşısı yaptırmış durumda. Bu oran ülke genelinde yüzde 92,9 civarında.

Hollanda Ulusal Sağlık Hizmeti hastalarla temasta bulunmuş kişiler için nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacağını araştırıyor. Köydeki birçok kişi sadece Tanrı'nın yaşam ve ölüm üzerinde hükmü olduğuna ve bu nedenle aşı yapmaya izin verilmemesi gerektiğine inanıyor.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’nden bir sözcü kızamık hastalığına yakalanan kişilerin birbiriyle yakın ilişkileri bulunan iki ayrı aileden olduğunu belirterek vakaların tecrit edilmiş durumda olduğuna dikkat çekti.

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