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Otomobil devi Ford 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu

Anadolu Ajansı
Otomobil devi Ford 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu

Ford, 2020 yılının sonuna kadar Avrupa genelinde 12 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada operasyonların yeniden yapılanması planı  kapsamında Avrupa genelinde 2020 yılının sonuna kadar toplam 12 bin kişinin işine  son verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada şirketin Avrupa genelinde gelecek yılın sonuna kadar toplam 6 üretim tesisinin kapatılmasının ya da satılmasının planlandığı belirtildi.

İngiltere’nin Güney Galler bölgesindeki Bridgend Motor Fabrikası,  Fransa’daki şanzıman tesisi, Rusya’daki Naberezhnye Chelny birleştirme, St  Petersburg birleştirme, Elabuga motor fabrikaları ve Slovakya’daki Kechnec  şanzıman tesisinin kapatılacak veya satılacak tesisler arasında yer aldığı  belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ford Avrupa’nın Başkanı Stuart  Rowley, “Çalışanları (işlerinden) ayırmak ve fabrikaları kapatmak en zor kararlar  arasında. Bunun aileleri ve toplumu etkileyeceğini biliyoruz. Bu etkinin  azaltılması için onlara desteğimizi veriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Ford, Avrupa’da doğrudan ve iştirakleri yoluyla hali hazırda toplam 51  bin kişiyi istihdam ediyor.

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