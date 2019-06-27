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YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi

YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi

YKS ne zaman açıklanır araştırması üniversite hayali kuran öğrencilerin gündeminde. Üniversite sınav sonucu olan YKS sonuçlarının ÖSYM sınav takvimine göre 18 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanır sorusu öğrencilerin gündeminde. 2 milyonu aşkın öğrencinin giriş yaptığı YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

ÖNBİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYINLANDI

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

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