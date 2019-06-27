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Bu kadarına da pes! Hastadan refakatçiye cinsel saldırı

Demirören Haber Ajansı
Bu kadarına da pes! Hastadan refakatçiye cinsel saldırı

ZONGULDAK Atatürk Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak bulunan 23 yaşındaki G.A.'ya uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı servisteki hasta M.D. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A. isimli kadın, serviste boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören 50 yaşlarındaki M.D.’nin cinsel saldırısına uğradı.

Uyanan G.A., tacize uğradığını fark ederek bağırdı. G.A.’nın sesine tedavi gören mahkum hasta koştu. Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi.

Soğuksu Polis Merkezi’ne götürülen M.D.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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