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İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019

İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019

3 yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin yaptığı il dışı tayin sonuçları MEB tarafından açıklandı. Okulların kontenjan listesine göre tercih yapacak öğretmenler il dışı tayin sonuçlarını atama.meb.gov. tr adresinden TC ile sorgulayacak. İllerin okul kontenjan listesi haberimizde.

İl dışı tayin sonuçları öğretmenlerin erişime açıldı. atama.meb.gov.tr adresinden öğretmen il dışı atama sonuçları TC ile sorgulanacak. 3 yıllık zorunlu çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin yapacağı il dışı tayin için okulların kontenjan bilgileri de açıklandı. Detaylar haberimizde. 

İK DIŞI TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYANLAR İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANACAK: İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.

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