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Beşiktaş Tyler Boyd’la anlaştı sıra kulübünde

Beşiktaş Tyler Boyd’la anlaştı sıra kulübünde

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Vitoria Guimaraes ile bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya çalışıyor. 

Beşiktaş, Tyler Boyd’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. ABD'li futbolcuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Vitoria Guimaraes ile bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya çalışıyor. 

İki kulüp, 1.5 milyon Euro karşılığında el sıkışırken, ödeme planı görüşmeleri devam ediyor. Portekiz ekibinin Beşiktaş’ın sunduğu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer kısa süre içinde tamamlanacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Avustralya ekibi Wellington Phoenix’in yanı sıra Portekiz’in Toledo ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yaptı.

Ankaragücü ile 14 maça çıkan Boyd; 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.

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