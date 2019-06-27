Galatasaray'la anlaşan Ryan Babel İstanbul'da
Galatasaray'ın prensipte el sıkıştığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, bugün İstanbul'a geldi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Ryan Babel gelişmesi yaşanıyor. Sarı Kırmızılı kulüp ile el sıkışan Hollandalı futbolcu, bugün İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın Babel ile yarın 2+ 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaraylı yetkililer karşıladı
Galatasaray'ın kulüp yetkilileri Hollandalı yıldız Ryan Babel'i özel araçla havalimanından aldı.
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