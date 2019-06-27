Filistin’de toplumsal kalkınmanın çözüm ortağı Coca-Cola

Filistin bölgesinde 4 ayrı fabrika ile 800’ün üzerinde Filistinliye istihdam sağlayan Coca-Cola; sağlık, eğitim, çevre, spora ve kadının ekonomik hayatta güçlendirilmesini kapsayan sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal kalkınmada önemli bir rol oynuyor.

Coca-Cola ürünlerinin Filistin’deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company’nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, Coca-Cola sisteminin 1998 yılından bugüne kadar yapılan yatırımlarının, ülke ekonomisine can suyu olduğunun altını çizdi.

Hindi, “Şu anda Filistin’de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor. NBC olarak biz Filistin’deki rolümüzü sadece istihdam ve yatırımla sınırlı görmüyoruz. Ülke ekonomisine sağladığımız katkı kadar, çalışanlarımızla birlikte yaşadığımız topluma değer katmak, bizim misyonumuzun önemli bir parçası. Bu misyonu gerçekleştirebilmek için attığımız her adım bizim için çok değerli.” diye konuştu.

Ramallah'ta basın mensupları ile bir araya gelen İmad Hindi, “Sağlıktan eğitime, çevreden, spora, kadının sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesini kapsayan çok geniş bir yelpazede desteklediğimiz onlarca projeyle Filistinlilerin hayatına dokunuyoruz. Mevcut ve yeni sosyal projelerle ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuşarak şu bilgileri verdi:

800’ün üzerinde Filistinliye istihdam sağlıyor

"Filistin’de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze’de olmak üzere 4 ayrı fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz. 1998 yılında Coca-Cola’nın Filistin’deki temellerini attığımızda, 47 kişiyle yola çıkmıştık. Bugün 4 fabrikamızda toplamda 800’ün üzerinde kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."





"Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor.”

Filistin’e yatırım yapan ilk ve en büyük Global şirket

“Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Şu anda Filistin’de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız."



"Coca-Cola olarak Filistin’de gazlı içecek pazarının lideriyiz. Tüm bu bölgede de gazlı içecek kategorisinde en yüksek pazar payına sahip şirketiz.”



Filistin’deki toplumsal kalkınmanın çözüm ortağı

“İddialı olduğumuz bir diğer alan ise topluma katkı projeleri. Coca-Cola sistemi olarak yatırımlarla Filistin’in ekonomisinin gelişimine destek olurken, ülkedeki toplumsal kalkınmanın da önemli bir çözüm ortağı durumundayız. Sağlıktan, eğitime ve spora kadar, geniş bir alanda insana dokunan çalışmalar yapan Coca-Cola, çok çeşitli sosyal ve çevre projeleriyle toplumsal kalkınmanın da önemli bir aktörü olarak Filistin’e değer katan çalışmalar yapıyor.”

Coca-Cola’nın Filistin’de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri:

- Coca-Cola, Filistin Kızılay ile düzenli kan bağışı kampanyaları yapmanın yanı sıra, ambulans ve tıbbi malzeme desteğiyle de insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.



- Coca-Cola Sistemi, Filistin’de kadın ve çocuklar için 11 devlet hastanesinde, kütüphane kurmanın yanı sıra, oyun ve bilgisayar desteği sağlandı.



- 44 farklı köydeki 44 okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu ve bu okullarda bilgisayar, internet erişimi sağlandı.



- Filistinli çocukların eğitim imkanlarından faydalanmaları için okul dönemi başında binlerce öğrenciye okul çantası ve okul malzemesi desteği gerçekleştirildi.



- Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen “Sağlıklı ve Çevre Dostu Okullar” sosyal sorumluluk programıyla çevre bilincini artırılmasına yönelik çalışmalar destekleniyor.



- Her yıl Ramazan ayında Gazze’nin yanı sıra, Batı Şeria’nın merkezinde, yetimlere yönelik iftar yemekleri düzenleniyor.



- Filistinli kadınların ekonomik ve toplumsal alandaki yerini güçlendirmek için oluşturulan eğitim programları ile kadınlara mesleki eğitimler veriliyor.



- 2009 yılında, NBC’nin kuruluşuna yardımcı olduğu ve desteğini sürdüğü Filistin kadın futbol takımı, Filistin’de bir ilke imza atıyor. Takım aynı zamanda bölge turnuvalarında önemli başarılara imza atıyor.



- Genç girişimcileri desteklemek amacıyla 2007 yılından beri gençlere, NBC çalışanları tarafından, pazarlama ve işletme alanında eğitimler veriliyor.



- Coca-Cola Vakfı ve NBC, temiz içme suyuna erişim sağlanması amacıyla ‘Gazze’de Sürdürülebilir Toplumları Güçlendirme’ programını kurdu. Bu program sayesinde 30 bini aşkın Filistinlinin temiz suya erişimi sağlanıyor. Yine bu program kapsamında, Filistinli gençler için istihdam fırsatları oluşturmak için eğitimler veriliyor.