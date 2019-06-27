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Sosyal çalışma programı sayfası TC işe giriş

Sosyal çalışma programı sayfası TC işe giriş

Sosyal Çalışma Programı başvuruları 25 Haziran itibariyle başladı. Yaz tatilinde hem çalışmak hem de para kazanmak isteyen üniversite öğrencileri İŞKUR üzerinde başvuru yapacaklar. Peki İŞKUR sosyal çalışma programı nasıl yapılır?

Yaz tatilinde hem çalışmak hem de para kazanmak isteyen üniversite öğrencileri İŞKUR üzerinde başvuru yapacaklar. Programda öğrencilere günlük 67,36 lira ödeme karşılığında çalışma imkanı sunuluyor. Peki Sosyal Çalışma Programı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Çalışma Programı detayları... 

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencilerinin için hazırlanan programın başvuruları için 28 Haziran son gün! İŞKUR sosyal çalışma programı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal çalışma programı başvuru şartları neler?

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında online sistem üzerinden gerçekleşecek. Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir. Sosyal Çalışma Programı’na kabul edilen öğrenciler, 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

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