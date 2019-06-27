15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım olacak mı? Karayolları açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü bazı yayın organlarında çıkan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de bakıma alınacağına iddialarına yanıt verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ,İstanbul'da bakım çalışmalarının sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacağını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise herhangi bir çalışma olmayacağını duyurdu.



Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24 Haziran 2019 tarihli basın açıklamamızla 27 Haziran 2019 Perşembe günü (bugün) Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde başlayan bakım çalışmalarımız duyurulmuş ancak bazı medya organlarında bu çalışmaların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de yapılacağı ve şeritlerin kapatılarak trafik akışının etkileneceğine dair haberler yer almıştır. Sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kapsayan bu çalışmalara ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yeniden açıklama yapma gerekliliği doğmuştur" ifadelerini yer verildi.

24 saat 3 vardiya

Açıklamada, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat 3 vardiya düzeniyle iki etap halinde yapılacak çalışmaların 27 Haziran-17 Ağustos tarihlerinde devam etmesinin planlandığı kaydedildi. Ayrıca çalışmalar esnasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa-Asya istikametinin (güney platformu) 4 şeridinin kapatılarak, trafik akışının kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacağı, güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ise köprünün Asya-Avrupa istikametinde (kuzey platformu) bulunan 4 şeridin kapatılarak, trafik akışının güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacağı bildirildi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çalışma olmayacak

Çalışmalar esnasında emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı aktarılarak, güzergahı kullanacak sürücülerin yol üzerinde bulunan trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Yukarıda bahsettiğimiz işler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde herhangi bir çalışma olmayacaktır" denildi.