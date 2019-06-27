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Üçüncü kattaki evin balkonundan düştü! Ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Üçüncü kattaki evin balkonundan düştü! Ağır yaralandı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen 37 yaşındaki S.I. ağır yakalandı. S.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.

Olay sabah saatlerinde Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan S.I. isimli kadın, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan beton zemine düştü.

Çevredekiler yerde hareketsiz yatan kadın için sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

S.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.

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