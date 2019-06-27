Yedek akçe nedir? Merkez Bankası bu parayı hazineye aktarıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda TL olarak tutulan "yedek akçe"nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Meclis'e geliyor.

Merkez Bankası, karının yüzde 20'sini Türk Lirası olarak yedek akçe hesabında tutuyordu. Düzenlemeye göre bu oran yüzde 6'ya inecek ve buna karşılık gelen tutar her yıl hazineye aktarılacak.

Söz konusu düzenlemede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 60. maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Buna göre mevcut maddenin bankanın yıllık safi karının yüzde 20'sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten a fıkrası kaldırılıyor.

Bununla birlikte ilgili maddeye "Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir" ibaresinin eklenmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlandığı ve bir kereye mahsus olmayacağı söyleniyor.

YEDEK AKÇE OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR İÇİN SAKLANIYOR Yedek akçe TCMB'nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın kârının yüzde 20'si kötü günler için bir kenara konuyor. Merkez Bankası'nın bilanço verilerine göre yedek akçe 2018 yılı sonunda 27,6 milyar lira seviyesindeydi. Şu anda MB'de yaklaşık 40 milyar TL'nin yedek akçe olarak rezervlerde olduğu biliniyor.

Yedek akçenin hazineye aktarılması ne anlama geliyor?

Ekonomi uzmanlar söz konusu kararı 'ekonomik krizinin' derinliğine bağladılar. Ünlü ekonomistlerden gelen yorumlar şöyle:

Merkez Bankası'nın yedek akçelerinin (bütçe açığını düşürmek amacıyla) Hazineye aktarılmasının para basmaktan hiçbir farkı yoktur. Bütçe açığını düşürmenin tek yolu, denetimden çıkmış bulunan kamu harcamalarını ciddi biçimde düşürmekten geçer. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 27 Haziran 2019

Atilla Yeşilada : Yıllardır sorardınız karşılıksız para basma nasıl olur diye, cevabını bugün aldık

Yenitepe ve Galatasaray üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Veysel Ulusoy ise "Ekonomiyi yönetmek, harcamaları tahsis etmek, faturaları dosyalamak değildir. Onu muhasebe bilimi yapar. Ekonomiyi yönetmek planlama ister, model ister, en önemlisi ise de, vatanı birinci önceliğe almayı ister" diyerek şunu yazdı: