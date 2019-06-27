Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp İstanbul Valisi Yerlikaya'dan görevi devraldı

SARAÇHANE bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun devir teslim törenine sahne oldu. Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi Yerlikaya'dan devraldı. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbul'un mührünü alan İmamoğlu, resmen göreve başlamış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gelerek görevi devraldı.

Görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devralan Ekrem İmamoğlu, teşekkürlerini sundu.

Vali Yerlikaya tebrik etti

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali Yerlikaya, "7 Mayıs'tan bu yana vekaleten ifa ettiğim İBB Başkanlığı görevini, Sayın Ekrem İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bu süre içerisinde birlikte çalıkştığımız İBB çalışanları ailesine ve tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

"Bu şehrin maneviyatına sahip çıkacağım"

İmamoğlu da mührü aldıktan sonra, "İBB'nin mührünü devraldım. Biraz önce de mazbatayı almıştım. Elbetteki böyle kadim bir kentin belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyor, hissediyor ama bunu şu anda en fazla hisseden benim diye düşünüyorum. Allah, mahcup etmesin. Umuyorum, bu şehre, tarihine, maneviyatına, bütün geçmişten bugüne her şeyine sahip çıkacak, doğruları yapmaya çalışacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı diliyorum, istiyorum. Bu bir mücadele dönemi, Türkiye'nin en büyük kenti, Avrupa'nın en büyük kenti İstanbul'umuza hep beraber hizmet etme karakteriyle hareket edeceğime herkesin huzurunda elbetteki söz veriyorum." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, herkesle uyum içinde çalışmayı temenni ettiğini belirterek, kentin çok şeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Önce mazbatasını aldı

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. İmamoğlu'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

imamoğlu: Umarım hep birlikte yaşarız

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiyemizin hem Avrupa'nın en büyük kendi. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, sandık kurulunda görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum.

İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından çok sayıda vatandaşın sevgi gösterisinde bulunup fotoğraf çektiği de görüldü. İşte o anlar:

İBB'de mesai değişikliği

İmamoğlu'nun devir teslim töreni dolayısıyla İBB personelinin mesaisi değiştirildi. Çalışanlar saat 14.30'dan itibaren izinli sayıldı. Servis araç yoğunluğu sebebiyle trafik sorunu yaşanmasın diye bu karar alındı.