HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Rusya yenilmez silahlarını bekliyor

Anadolu Ajansı
Rusya yenilmez silahlarını bekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 'yenilmez' olarak adlandırılan silahlarının, Rus ordusuna gelecek yıllarda kazandırılacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda askeri okul mezunları için düzenlenen törende konuştu. 

Rusya'nın savunma kapasitesinin ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi çalışmalarının önemine değinen Putin, ordunun ve donanmanın yeniden teçhizatının gelişmiş silahlarla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın 'yenilmez' olarak adlandırılan silahlarının gelecek yıllarda orduya kazandırılacağı bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

"Hipersonik füze sistemi 'Kinjal', lazer sistemi 'Peresvet', kıtalararası balistik füze 'Sarmat', 'Poseidon' insansız denizaltı, nükleer enerjiyle çalışan sınırsız menzilli seyir füzesi 'Burevestnik' ve diğer modern teknolojiler önümüzdeki yıllarda orduya girecek."

Yüz binlerce işçi, mühendis ve tasarımcının emeği olan bu silahların, güvenli ve yetenekli ellerde bulunması gerektiğini ifade eden Putin, yeni mezun askerlerin bu silahları mükemmel şekilde kullanmasının görevi olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl martta Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendirmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kazakistan dar gelirlilerin borçlarını affedecek
Kazakistan dar gelirlilerin borçlarını affedecek
Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti
Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti
NATO'dan S-400 açıklaması
NATO'dan S-400 açıklaması
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! Saraçhane'de canlı devir teslim töreni
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! Saraçhane'de canlı devir teslim töreni
Gaziantep'te minibüs tabanında 8 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep'te minibüs tabanında 8 kilo esrar ele geçirildi
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası
ÖNCEKİ HABERLER
Facebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendi
Facebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendi
Fenerbahçe'de gündem Yann M'Vila
Fenerbahçe'de gündem Yann M'Vila
İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da tahsil edilebilecek
İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da tahsil edilebilecek
Yedek akçe nedir? Merkez Bankası bu parayı hazineye aktarıyor
Yedek akçe nedir? Merkez Bankası bu parayı hazineye aktarıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım olacak mı? Karayolları açıkladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım olacak mı? Karayolları açıkladı
Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama
Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama
Erzurum Valisi Okay Memiş kadınlarımız çobanla evlenmiyor deyip çözümü açıkladı
Erzurum Valisi Okay Memiş kadınlarımız çobanla evlenmiyor deyip çözümü açıkladı
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
Yorumlar