Beşiktaş'tan Kabore hamlesi

Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek oyuncular Riva'da yapılacak ilk kampta belli olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, genç oyuncuları ve geçen sezon kiralık olarak forma giydikleri kulüplerden dönen oyuncuları değerlendirmeye alacağı öğrenilirken, yabancı oyuncuların da teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına ise izin verilecek.

Beşiktaş futbol direktörü Ali Naibi ise, Abdullah Avcı'dan aldığı aldığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların ilk tercihlerini yerli oyunculardan yana kullanacakları bilgisine ulaşılırken, bütçeye uygun yabancı futbolcularla da temaslar sürüyor.

Boyd ile imzanın yakın olduğu öğrenilirken sezonu Krasnodar'da tamamlayan Kabore ile de temaslar devam ediyor.