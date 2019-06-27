Gomis Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Bafetimbi Gomis iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, Al Hilal formasını terleten Bafetimbi Gomis'le ilgili transfer iddialarına cevap verdi.

beIN SPORTS'a konuşan Comolli, "Bafetimbi Gomis benim arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde gözükmem." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olan Gomis, bu sezon boyunca 40 maça çıktı, 28 gol atıp, 6 asist yapt