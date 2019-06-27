Avrasya Tüneli bakıma alındı

Avrasya Tüneli, 27 Haziran gecesi bakım çalışmaları gerekçesiyle çift yönlü olarak kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de bakım çalışmaları var ancak yol trafiğe kapatılmadı. Buna rağmen FSM Köprüsü'nde trafiğe kalmak istemeyenlerin akın ettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu. Trafik sadece köprü yollarıyla sınırlı kalmadı.

2 gece kapalı olacak

Trafikten kaçmak için altarnetif yollar arayanlar ise Avrasya Tüneli'ni tercih etti. Lakin Avrasya Tüneli de bu gece 00.00'da bakıma alınacak. Avrasya Tüneli Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "27 ve 28 Haziran 2019 00.001-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" ifadelerine yer verildi.