HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor

Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor

Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle siyasi kişi ve önemli liderlerin, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajları doğrudan silinmek yerine bu gönderilere uyarı etiketi konulacak.

Açıklamada, uyarı etiketinin üzerine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme çıkacağı, bir gönderinin (tweet) tamamıyla silinmesinin kamu çıkarına uymadığına inanıldığı için böyle bir yola gidildiği belirtildi.

Geçmiş tweet'leri kapsamıyor
Uyarı etiketlerinin 100 binden fazla takipçisi olan her hükümet yetkilisi, siyasi aday ve benzeri kişilerin hesabına uygulanacağı ve geçmiş tweet'leri kapsamayacağı kaydedildi.

Twitter'ın bu politika değişikliğinin ardından, Amerikan basınında Başkan Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı Twitter'dan paylaştığı mesajlarının böyle bir eyleme yol açmış olabileceği yorumları yapıldı ancak, Twitter'dan özellikle tek bir kişinin böyle bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından zaman zaman İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere tehditler savurduğu mesajların yanı sıra Müslümanlar ve eski çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişi ve gruplara yönelik hakaret içeren paylaşımlarla tepki çekiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Adana'daki vurgunda ilginç detay
Adana'daki vurgunda ilginç detay
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
Galatasaray yıldızları art arda açıklayacak
Galatasaray yıldızları art arda açıklayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Beşiktaş'tan Kabore hamlesi
Beşiktaş'tan Kabore hamlesi
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu
Ersin Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz
Ersin Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz
Sosyal çalışma programı sayfası TC işe giriş
Sosyal çalışma programı sayfası TC işe giriş
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya İtalyan kancası
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya İtalyan kancası
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
Yorumlar