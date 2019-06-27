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NATO'dan S-400 açıklaması

Anadolu Ajansı
NATO'dan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini anımsatarak, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir" dedi.

Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Afganistan'daki gelişmeleri ele aldığını aktardı.

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun ülkedeki güvenlik güçlerini destekleyerek barış imkanı sağladığını değerlendiren Stoltenberg, "NATO'nun Afganistan'a ilişkin kararlılığı sürüyor" vurgusu yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun 2024'e kadar Afgan güvenlik güçlerine mali destek vermeye devam edeceğini ifade ederek, "Afganistan'ın uluslararası teröristler için tekrar güvenli liman olmasını engellemek için gerekli olduğu müddetçe ülkede kalmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Uzay politikası onaylandı

NATO'nun kendini uyarlama sürecinde önemli bir adım atıldığını duyuran Stoltenberg, "Kapsamlı bir uzay politikasına onay verdik. Uzay, ittifakımızın savunma ve caydırıcılığı için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

S-400 tedariki

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bu konunun Savunma Bakanları Toplantısı'nın resmi gündeminde bulunmadığını ancak, ikili görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

Türkiye ve ABD arasında diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini hatırlatarak, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir" şeklinde konuştu.

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