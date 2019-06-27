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Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, “iyi hal yasası nedeniyle” erken tahliye edilerek, 19 Temmuz'da serbest kalacak.

Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan Atilla, “iyi hal yasası nedeniyle” erken tahliye edilecek. Buna göre, Atilla, 19 Temmuz'da serbest kalacak.

Hakan Atilla davası

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

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