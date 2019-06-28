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Yeni parti ne zaman kurulacak? Ali Babacan'ın danışmanı tarih verdi

Yeni parti ne zaman kurulacak? Ali Babacan'ın danışmanı tarih verdi

Reuters'a açıklamalarda bulunan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını belirtti.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan danışman, "Yeni parti AK Parti'nin ilk yıllarındaki politikalarını savunacak" dedi. Babacan'ın ekibine yakın olduğu belirtilen danışman, Meclis'teki AK Parti milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

AK Parti'den ayrılıp grup kuracaklar

Aynı danışman, AK Parti'nin Meclis grubundan ayrı bir grup çıkarılabileceğini söyledi ancak kaç milletvekilinin istifa edebileceği konusunda bir sayı vermedi. Bir partinin TBMM'de grup kurabilmesi için en az 20 milletvekilinin olması bekleniyor. Reuters'a konuşan danışman ise "bazı sürpriz isimlerden de destek beklediklerini" de açıkladı.

"AK Parti oy kaybı ile başa çıkabilir"

Reuters'ın konu ile ilgili ulaştığı AK Partili bir yetkili ise yeni parti kurma çalışmalarından haberdar olduklarını söyledi. Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan AK Parti yetkilisi, "Babacan güçlü ve saygı duyulan bir isim. AK Parti elbette yeni kurulacak partiden etkilenecektir ancak bu etkinin doğuracağı oy kaybı ile başa çıkabilir" dedi.

Seçim sonuçları

AK Parti yetkilisi, partinin İstanbul'da yenilenen seçimin sonuçları ile oluşan yeni tablonun sorumluluğunu alması gerektiğini de vurguladı: Devleti yönetmeyi devam ederken, insanların içinde olabileceğimiz bir siyasete geri dönmeliyiz

"Yeni bir adım" atmayı planlıyor

Reuters'a konuşan, ayrı bir parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden biri de, eski başbakanın "yeni bir adım" atmayı planladığını söyledi.

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