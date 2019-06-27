HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı

Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı

Esed'e bağlı rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki 10 No'lu gözlem noktasını hedef aldı. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef almaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zaviye bölgesindeki 10 No'lu gözlem noktası, top ve havan atışlarıyla 2 kez vuruldu.

TSK misliyle karşılık verdi

Esed rejimi ve İranlı terörist grupların gerginliği azaltma bölgesi İdlib'de ateşkes ihlaliyle sivil katliamı devam ederken Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank ve ağır silahlarla güçlendirdiği 10 no'lu gözlem noktası saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası kısa süreli yangın çıkarken Hama'nın batı kırsalından yapılan saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi.

1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı. Esed rejiminin aynı noktaya üçüncü saldırısı sonucu bölgedeki kuvvetler alarm konumuna geçti.

MSB'den açıklama yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

"Rusya'nın Ankara ataşesi, Genelkurmay başkanlığına çağrıldı"

Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
Kerkük’te art arda 2 patlama En az 24 yaralı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Twitter kuralları ihlal eden siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı
Adana'daki vurgunda ilginç detay
Adana'daki vurgunda ilginç detay
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
Sosyal çalışma programı İŞKUR başvuru yapma ekranı 2019
Sosyal çalışma programı İŞKUR başvuru yapma ekranı 2019
Galatasaray yıldızları art arda açıklayacak
Galatasaray yıldızları art arda açıklayacak
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
Beşiktaş'tan Kabore hamlesi
Beşiktaş'tan Kabore hamlesi
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
Yorumlar 2 yorum