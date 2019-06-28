Erdoğan G-20 zirvesinde! Dünya liderlerinden ilginç pozlar

"G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden"

"G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü yaptığı sohbete ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.