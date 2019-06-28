Erdoğan G-20 zirvesinde! Dünya liderlerinden ilginç pozlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleri ile ile ayaküstü yaptığı sohbete ilişkin dikkat çeken fotoğraflar paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Japonya'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesinin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu.
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"G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden"
"G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü yaptığı sohbete ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile koyu bir sohbet gerçekleştirdi.
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Elini omuzuna atıp konuştuğu Macron'un dikkatlice Erdoğan'ı dinlediği kareler objektiflere yansıdı.
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