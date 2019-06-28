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Ekrem İmamoğlu'nun yeni afişleri İstanbul'u donattı!

Ekrem İmamoğlu'nun yeni afişleri İstanbul'u donattı!

İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanEkrem İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" yazılı afişleri reklam panolarında yerini aldı.

Ekrem İmamoğlu bugün görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle devraldı. Mazbatasını alarak göreve başlayan İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" yazılı afişleri reklam panolarında yerini almaya başladı.

"Gönül Belediyeciliği kazandı" pankartları

31 Mart seçiminin ardından ile birlikte İstanbul'un en işlek otoyolları arasında bulunan E-5'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu "Teşekkürler İstanbul, Gönül Belediyeciliği kazandı" yazısı bulunan pankartı asılmıştı.

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