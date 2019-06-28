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İtalyanlardan Fenerbahçe için Donsah iddiası

İtalyanlardan Fenerbahçe için Donsah iddiası

İtalyan basını, Bologna ile yol ayrımında olan Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ın Fenerbahçe'ye gidebileceğini iddia etti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Tuttomercatoweb'in haberine göre, 23 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, Bologna ile yol ayrımına geldi. İtalyan ekibinden ayrılmak üzere olan futbolcu için Fenerbahçe'nin ilgili olduğu iddia edildi.

Genç futbolcu için İtalyan ekiplerinden Cagliari ve Parma girişimde bulunsa da futbolcunun kariyerine yurt dışında devam edeceği konuşuluyor.

Adı Fenerbahçe ile anılan Donsah için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Antalyaspor'un da ilgisi olduğu öne sürüldü. Dört  senedir  Bologna forması giyen Donsah, geride kalan sezonda yalnızca 7 maçta görev yapabildi. Ganalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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