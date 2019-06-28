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Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi

Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, 49. dakikada Youcef Belaïli'nin golüyle Senegal'i 1-0 mağlup etti ve C Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti.

Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası C grubu 2. maçında Senegal ile Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takımda eşitliği bozamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarının hemen başında, 49'uncu dakikada Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Mohamed Belaili, sert ve düzgün bir vuruşla Cezayir'i 1-0 öne geçirdi. Maçın geri kalanında iki takım da başka gol bulamayınca Cezayir, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya çıkardı. Bu sonuçla Cezayir, 2. maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantilerken, Senegal 3 puanda kaldı.

3 Galatasaraylı sahada
Senegal'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Badou Ndiaye 90 dakika forma giyerken, bir diğer Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne ise 73. dakikada oyuna dahil oldu. Senegal'de ayrıca geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Henri Saivet 86. dakikada oyuna girdi. Cezayir'de ise Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli 90 dakika forma giyerken, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Islam Slimani forma şansı bulamadı. Senegal, gruptaki son maçında Pazartesi günü Kenya ile karşılaşacak. Cezayir ise Tanzanya ile mücadele edecek.

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