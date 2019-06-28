Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım boşandı ne zaman evlenmişlerdi?

Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım'dan üzücü haber geldi çift anlaşarak boşandık açıklaması yaptı. 2013 yılında aynı sette tanışan çift 2016 yılında evlilik kararı almıştı. 6 yıldır birlikte olan Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım ayrılık kararını basın açıklaması ile duyurdu. Peki Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım kimdir, neden boşandılar?

Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım'ın dillere destan aşkı ve evliliği tek celsede sona erdi. 2013 yılında Ulan İstanbul dizisi setinde tanışan ve aşık olan çift 2016 yılında evlenmişti. Birbirlerine aşklarını her fırsatta dile getiren ve mutluluk pozları ile dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım çifti ayrıldıklarını basın bülteni ile duyurdu. Haber duyan hayranları ise şok yaşarken işin içinde aldatma mı var yorumunu yaptı. Fakat her iki tarafta tüm ihanet, aldatma iddialarını reddetti. Peki 3 yıldır evli olan Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım kimdir?

Çift, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılık kararını yaptıkları bir basın açıklaması ile duyuran ikili şu satırları paylaştı:

“Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir.”

DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, 2013'te birlikte rol aldıkları "Ulan İstanbul" dizisinin setinde başlamıştı.

İki başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu 2014 yılında 'Ulan İstanbul' dizisinde tanışarak bir ilişkiye başlamışlardı. 2016 yılında bu birlikteliği resmiyete kavuşturarak dünyaevine girmişlerdi. Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşandı. Kaan Yıldırım kaç yaşında? İşte detaylar…

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ 'KAYIP' DİZİSİYLE OLDU

Oyunculuk kariyerine 'Kayıp' dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlayan Kaan Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan 'Adı Mutluluk' dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 2016'da 'Kalbim Yangın Yeri' dizisinde Volkan karakteri ile yer alırken, 2017 yılında 'Klavye Delikanlıları' dizisinde oynadı. 2018'de 'İnsanlık Suçu'nda Cemal karakteri ile bulundu. Öte yandan 2014 yılında 'Ümmü Sibyan: Zifir', 2015 yılında da Yok artık sinema filmlerinde yapımcı olarak görev yaptı.

Oyuncu, 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girdi.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu üniversiteden sonra Bahçeşehir Üniversitesinde master yaptı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki tiyatro kulübüne giriş yaptı. Bir yandan tiyatro ile ilgilenirken bir yandan ise ajansa kaydını yaptırdı. Boyu 1.65'tir.

Ezgi Eyüboğlu, 2007 tarihi ile birlikte artık modellik yapmaya başladı ve defilelere çıktı. Profesyonel olarak oyunculuk yaparak dizilerde oynadı. 2012 tarihinde ki Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdı. 2012 yılında ki bu dizinin ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ada karakteri ile sevenlerinin karşısında oldu.

Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, birlikte rol aldıkları dizide tanıştı ve 2016 yılında evlendi.