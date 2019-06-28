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AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan İBB'deki Atatürk tablosuna tepki çeken yorum

AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan İBB'deki Atatürk tablosuna tepki çeken yorum

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'nin resmi hesabından paylaşılan Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı. Çamlı'nın paylaşımının altına çok sayıda yorum gelirken, Çamlı da gelen eleştirilere yanıt verdi.

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını alarak resmen göreve başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, göreve başlamasının ardından ilk iş olarak Atatürk tablosunu yeniden makamındaki duvara astı.

Atatürk tablosunun asılması İBB'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı, şu ifadeleri kullandı;

Çamlı'ya  tepki gösteren yorumlar gecikmedi

Çamlı'nın bu paylaşımı tartışma yaratırken, çok sayıda Twitter kullanıcısı Çamlı'ya tepki gösterdi.

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