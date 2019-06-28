Başakşehirli yıldız isyan bayrağını açtı: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim
Fenerbahçe, Başakşehir'in milli futbolcusu ile prensipte anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini kulübüne iletti.
Yüksek verim alınabilecek bir golcüyü takıma dahil etmek isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda daha önce Süper Lig’de gol krallığı yaşamış Gomis’i radarına aldı. Görüşmede, yöneticilerle birlikte olan sportif direktör Damien Comolli yaptığı açıklamada “Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul’a geldiği zaman zaten görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibi Atalanta, Türkiye'ye gelerek Galatasaraylı idarecilerle görüştü ve Marcao için 10 milyon euro'luk teklifte bulundu. Ancak Fatih Terim transfere sıcak bakmıyor.
Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı, kulübünü ise ikna etmeye çalıştığı Tyler Boyd için Amerikalılar da devrede. ABD Milli Takımı’nda olan yıldız kanat oyuncusunu, David Beckham’ın kurucusu olduğu Inter Miami istiyor.
Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Martin Skrtel, Rangers'a transfer olmaya yakın.