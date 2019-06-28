Başakşehirli yıldız isyan bayrağını açtı: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim

Yüksek verim alınabilecek bir golcüyü takıma dahil etmek isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda daha önce Süper Lig’de gol krallığı yaşamış Gomis’i radarına aldı. Görüşmede, yöneticilerle birlikte olan sportif direktör Damien Comolli yaptığı açıklamada “Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul’a geldiği zaman zaten görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.