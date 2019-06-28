"1989 travması yaşamak istemiyoruz" önlemi! CHP harekete geçti

“1989 travması yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkezde yerel yönetim takip merkezi kurulacak.

Uzmanlardan oluşan Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi belediyeleri araştırma, proje, finans, iletişim, hukuk gibi konularda takip edip destek sunacak. Murat Karayalçın, İlhan Tekeli gibi isimlerin olacağı Danışma Kurulu ise politika üretimine katkı yapacak. Tüm belediye başkanlarının katılımıyla temmuz sonunda da 2 günlük çalıştay düzenlenecek.

Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ve Danışma Kurulu

SHP’nin 1989 yerel seçimlerinde kazandığı belediyeleri kötü yönetim ve uygulamalar nedeniyle sonraki seçimde kaybetmesinden ders alan CHP bu kez işi sıkı tutacak. "1989 travmasını bir kez daha yaşamak istemiyoruz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Merkez bünyesinde belediyeleri takip için "Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ve Danışma Kurulu" oluşturulması için çalışma başlatıldı.

İki birim oluşturulacak

Kılıçdaroğlu çalışma için CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u görevlendirdi. 31 Mart seçimlerinden önce başlayan ve tekrarlanan İstanbul seçimleri sürecinde son hali verilen çalışmaya göre Torun’a bağlı iki birim oluşturulacak. Bu birimlerden biri "Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi", diğeri "Yerel Yönetimler Danışma Kurulu" olacak. Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi farklı alt birimlerden oluşacak. Bir kısmı partili bir kısmı parti dışından ama tamamı alanında profesyonel kişilerden oluşan birimler ayrı ayrı çalışacak ve şu faaliyetleri yürütecek:

Neler yapacaklar?

Araştırma birimi: Tek tek belediyelerin yaptığı bütün çalışmalar izlenecek, bu çalışmalarla ilgili belli aralıklarla halkın memnuniyeti ölçülecek.

Proje birimi: Ulusal ve uluslararası projeler incelenecek. Bunların içinde faydalı bulunan proje örnekleri belediyelere sunulacak. Belediyelerin iyi projeleri de sivil toplum örgütleri, proje büroları Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası gibi farklı kurum ve kesimlerle değerlendirilecek.

Finans-bütçe birimi: Belediye bütçeleri hazırlanırken yapılması gerekenler, özen gösterilecek hususlar belirlenecek. Özellikle yeni belediye başkanlarına bu konularda yardımcı olunacak.

İletişim birimi: Belediyelerin yaptığı proje ve hizmetlerin kamuoyuna duyurulması sağlanacak. Ayrıca belediyelerin de birbirlerinin yaptığı çalışmalardan haberdar olması sağlanacak.

Hukuk birimi: Belediye yönetimlerinin karşılaşacağı yetki sınırlaması, engelleme gibi yaşayabileceği sorunlar karşısında bunların hukuk yoluyla nasıl aşılabileceği konusunda yardım edilecek. Yaşanan sorunlar karşısında hukuki destek sağlanacak.

Danışma kurulu oluşturulacak

Belediyelere hukuki teknik konularda yardım edecek, memnuniyeti ölçecek bu birimlerin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde bir de "Yerel Yönetimler Koordinasyon Danışma Kurulu" oluşturulacak. Bu Kurul’da da aralarında Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın gibi deneyimli belediye başkanları, şehir-bölge planlamacısı Prof. Dr. İlhan Tekeli gibi alanında uzman akademisyenler bulunacak.

Belediye başkanları ile değerlendirme

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan çalışma uygulamaya geçmeden önce belediye başkanları ile de değerlendirilecek. Bu çerçevede 26-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında tüm belediye başkanlarının katılacağı 2 günlük bir çalıştay yapılacak. Bu çalıştayda hazırlanan proje belediye başkanlarına sunulacak. Belediye başkanlarının fikir ve önerileri alınarak son şekli verilen çalışma hemen uygulamaya geçirilecek.