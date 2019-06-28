HABER /  GÜNCEL

Mersin'de işe giden kadına eski kocadan kanlı pusu

Mersin'de işe giden kadına eski kocadan kanlı pusu

Yine Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden sağlık görevlileri, Filiz Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, çevrede 3 boş kovan bulundu. Polis ekipleri de civarda inceleme yaptı. 

Koruma istediği öne sürüldü 

Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen 2 çocuk annesi kadının yakınları, Filiz Kaplan'ın kocasından tehdit aldığı için koruma istediğini öne sürerek, "Öldükten sonra mı koruma verilecek" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yakınları cesedin yanında uzun süre gözyaşı dökerken, ağabeyi, dakikalarca kardeşinin cansız bedenini izledi. 

Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Eren Derdiyok'un yeni adresi belli oluyor
Eren Derdiyok'un yeni adresi belli oluyor
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan İBB'deki Atatürk tablosuna tepki çeken yorum
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan İBB'deki Atatürk tablosuna tepki çeken yorum
Galatasaray'ın istediği Douglas’ı Beşiktaş kaptı
Galatasaray'ın istediği Douglas’ı Beşiktaş kaptı
Volkswagen Türkiye'de yatırım kararı aldı 4 aday il arasında yarış başladı
Volkswagen Türkiye'de yatırım kararı aldı 4 aday il arasında yarış başladı
Bakan Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! 12 bin 713 personel alınacak
Bakan Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! 12 bin 713 personel alınacak
Erdoğan ile ne konuşan Babacan ve ekibinin amaçları ne? Uğuroğlu bombayı patlattı
Erdoğan ile ne konuşan Babacan ve ekibinin amaçları ne? Uğuroğlu bombayı patlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında boşandığı eski eşi Kaan Yıldırım kimdir
Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında boşandığı eski eşi Kaan Yıldırım kimdir
SSK ve Bağ-Kur'lu 5 milyon kişiye erken emeklilik müjdesi
SSK ve Bağ-Kur'lu 5 milyon kişiye erken emeklilik müjdesi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi
Feghouli'nin asisti Cezayir'e turu getirdi
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım boşandı ne zaman evlenmişlerdi?
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım boşandı ne zaman evlenmişlerdi?
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Konya'da hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
Konya'da hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
Seda Sayan kaç kere evlendi Seda Sayan'ın eşleri kimdir?
Seda Sayan kaç kere evlendi Seda Sayan'ın eşleri kimdir?
Yorumlar