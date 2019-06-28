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Ordu'da yaşlı adamın ekmek teknesi küle döndü

İhlas Haber Ajansı
Ordu'da yaşlı adamın ekmek teknesi küle döndü

ORDU'da yaşayan 66 yaşındaki adamın kağıt toplama arabası yandı. Yaşlı adam yangının kundaklama olduğunu iddia etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kağıt toplama arabasında çıkan yangın bütün mahalleliyi alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ekmek teknesi kül olan şahıs ise olayın kundaklama olduğunu iddia etti. 

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde 10 yıldır el arabasıyla kağıt toplayan 66 yaşındaki Yusuf Karayiğit, kağıt yüklü arabasını 20 Temmuz Caddesi'nde bulunan iki bina arasına bıraktı. Büyük Cami mevkisinde bulunan kartonları almaya giden Karayiğit, geriye döndüğünde arabasını alevler içerisinde gördü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında el arabası kullanılamaz hale geldi. 

"Arabamı kundakladılar" 
Yangında el arabasını kaybeden Yusuf Karayiğit, "Ben 10 yıldır kağıt topluyorum. Kimseyle bir alıp vereceğimde yok. Topladığım karton kağıtları arabaya yükleyip, Büyük Cami'nin orada alacağım kartonları almaya gitmiştim. Geri geldiğimde arabam yanar vaziyetteydi. Mahalleli sağ olsun itfaiyeye haber vermiş. Ama ben sigara izmaritinden çıkacağını düşünmüyorum. Kartonları almamla gelmem bir oldu. İki dakikada nasıl arabam koca alevlere teslim olur anlamıyorum. Benim arkamdan aracımı kundakladılar" dedi. 



Yangın sonrası mahalleli tepki gösterdi 
Yangın sonrası etrafa saçılan kağıtlara tepki gösteren mahalleli ise, "Eğer bu yangın gece olsaydı alt kattaki komşularımıza varana kadar evlere sıçramış olurdu. Zaten binaların iki metre arası var. Koca araba kül olurken evlerimize de sıçrayabilirdi" diyerek araba sahibine tepki gösterdiler. 
Yangın sonrası cadde kağıt yığınlarıyla dolarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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