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Piyasalar ABD-Türkiye ilişkilerini yakından izliyor! İşte dolarda son durum

Piyasalar ABD-Türkiye ilişkilerini yakından izliyor! İşte dolarda son durum

ABD-Türkiye ilişkilerinin izlendiği piyasalarda Dolar/TL güne 5.78 seviyesinin hemen altında başladı.

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü yapılacak ikili görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmış durumda.

Dolarda son durum

Erdoğan’ın Trump görüşmesi

Bankacılar G20 ve öncesinde bölge ülkelere ziyaretler için Türkiye’den ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkacak izlenimin piyasadaki en önemli yön belirleyici olarak görüyor. Öte yandan Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etme ihtimali de bulunuyor.

S-400 krizi

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.

Yaptırım tehdidi

Türkiye, Rusya’dan askeri ekipman alması halinde CAATSA adı verilen 2017 tarihli kanun kapsamında yaptırımlara maruz kalabilecek, Türk savunma sanayi şirketlerine de yaptırım gündemde.

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