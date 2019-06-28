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Van'da cezaevi firarisinden 2 milyonluk hırsızlık

İhlas Haber Ajansı
Van'da cezaevi firarisinden 2 milyonluk hırsızlık

Cezaevi firarisi Van’da girdiği 5 ikametten yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Polis ekiplerinin 300 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı “evden hırsızlık” olayında yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve paranın çalınması olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince özel ekip oluşturulduğu belirtildi. Özel ekip tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; ikametlerin giriş/çıkışı ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan güvenlik kameralarından elde edilen 300 saatlik görüntüler incelendi.

Cezaevi firarisinin 15 yıl 10 ay cezası vardı

Şüphelinin genellikle ikametlerin en üst katında bulunan daireleri tercih ettiği, havalandırma boşluğu veya çatından sarkarak içeriye girdiği ve tanınmamak için her olayda farklı kıyafet ve aksesuarlar kullandığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; cezaevi firarisi olan ve “hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yağma, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından 15 yıl 10 gün hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası bulunan U.K. isimli şüpheliyi yakalamak için takip başlatıldı.

Çalınan malzemeler ele geçirildi

18 Haziran günü U.K. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan fiziki takip sonucu, İpekyolu ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alınan U.K.’nın üst ve ikametinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, peruk, 112 personeline ait kıyafet, kargo personeline ait kıyafet, 2 adet sahte kimlik, evden hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan U.K. isimli şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 

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