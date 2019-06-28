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MSB'den son dakika Kandil'e hava harekatı açıklaması

Demirören Haber Ajansı
MSB'den son dakika Kandil'e hava harekatı açıklaması

MSB: Kandil'e düzenlenen hava harekatında PKK'nın barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde İdlip’te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzilerinin vurulduğunu açıkladı.

MSB'den flaş açıklama

Dün akşam saatlerinde İdlip’te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur.

Sayı 112 oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri başarıyla süren Pençe Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece Pençe Harekatı ile bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu.

Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

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