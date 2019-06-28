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Fenerbahçe Lucas Lima'yla anlaştı! İşte yeni Alex

Fenerbahçe Lucas Lima'yla anlaştı! İşte yeni Alex

Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı sol ayaklı Lucas Lima ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kabus gibi bir sezon yaşayan ve 46 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla çıkmaya hazırlanan sarı lacivertli kulüp, uzun yıllardır hasretini çektiği Alex tarzında bir oyuncu buldu.

Anlaşma sağlandı
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Lima ile anlaşma sağladı. Sambacı, Fenerbahçe'yle yıllık 4 milyon Euro'ya el sıkıştı. 

14 kez Brezilya formasını giydi
14 kez Brezilya formasını giyen sol ayaklı Lucas Lima'nın Palmeiras ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya ekibinin 2018'in Ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı oyuncu bu sezon takımıyla 9 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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