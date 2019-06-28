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Olay rahip Andrew Brunson'dan Türkiye'ye çok ağır ithamlar

Olay rahip Andrew Brunson'dan Türkiye'ye çok ağır ithamlar

ABD ile Türkiye arasında büyük bir krize neden olan rahip Andrew Brunson, hükümete nefret kustu, Hristiyanların Türkiye'de tehlike altında olduğunu, azınlıklara yönelik nefret dilinde artış olduğunu savundu.

ABD hükümetine bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), Kongre’de Türkiye oturumu düzenledi. ‘’Türkiye’de Dini Özgürlükler’’ başlıklı oturumun en dikkat çeken konuşmacısı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir’de tutuklanan ve daha sonra serbest kalan Amerikalı rahip Andrew Brunson’dı.

Konuşmasına ‘’Burada birçok Türkiye uzmanı var ancak Türk hapishaneleri konusundaki tek uzman benim sanırım’’ diyerek başladı.  Türkiye’yi ve Türk halkını çok sevdiğini iddia eden Brunson'ın hedefinde Türk hükümeti vardı.

Brunson Türkiye’deki dini azınlıklara yönelik nefret dilinde artış olduğunu söyledi ve ‘’Bugün Türkiye’de olanların uzun bir tarihi geçmişi var ancak bence Erdoğan rejimi özellikle düşmanca bir tutum içinde. Evet birçok Türk için Müslümanlık bir kimlik ancak rejim bunu iyice körükledi. Bence Türkiye’de Ermeniler ve diğer Ortodokslar gibi azınlık Hıristiyan grupları gerilimi hissediyor’’ dedi.

Hristiyanlar tehdit olarak görülüyor

Rahip Brunson, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘’Türk demek Müslüman demektir’’ sözlerine de dikkat çekerek hükümetin bu anlayışının, İslam’dan dönerek Hıristiyan olanları doğrudan hain olarak göreceği anlamına geldiğini söyledi. Brunson, Hıristiyanların Türk hükümetine tehdit olmadığını, ancak böyle görüldüklerini dile getirdi.

Hükümete yüklendi

Brunson Türkiye’deki dini azınlıklara yönelik nefret dilinde artış olduğunu ileri süren Brunson, ‘’Türkiye hükümeti radikal İslam ihraç eder hale geliyor’’ iddiasını ortaya attı.

‘’Sınırdışı etmeler inanç kaynaklı’’

Türkiye’deki Hıristiyanların karşılaştığı zorlukları anlatan Andrew Brunson, Türk hükümetince sınır dışı edilen yabancı Hıristiyanların arttığına dikkat çekti. Sınır dışı edilen 50’den fazla Protestan ailenin Kilise ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Brunson, ‘’Hedef alınan yabancılar çoğunlukla kilise lideri ya da rahiplerdi. Dişçiler ya da mühendisler değil. Yani bu sınır dışı etmeler inanç ile ilgili’’ dedi.

6 bin Türk Protestanlığı seçti

İslami altyapısı olan yaklaşık 6 bin Türk’ün Protestanlığı seçtiğini de açıklayan Brunson, bu rakamın 84 milyonluk Türkiye için tehdit oluşturmayacak kadar küçük bir oran olduğunu da söyledi. Brunson, ülkedeki zor koşullar nedeniyle daha çok Türk’ün Hıristiyanlığa ilgi gösterdiğini ve kiliseleri ziyaret ederek bilgi aldığını da savundu.

Kitap yazdı

Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu’ndan Kristina Arriaga da, Andrew Brunson’ın Türkiye’de yaşadıkları ile ilgili bir kitap yazdığı ve kitabın 15 Ekim’de satışa sunulacağını oturum sırasında açıkladı.

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