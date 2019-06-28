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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü operasyonu

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 11'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 

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