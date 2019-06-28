Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş işte yaşananlar

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kuracağı öne sürülen yeni partiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzyüze görüşme yapmış. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, görüşmenin detaylarını yazdı.

"Ali Babacan Başkanlığa karşı" başlığıyla yayımlanan yazısında Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Babacan'ın 40 dakikalık görüşmesinin detaylarını anlattı.

Abdullah Gül'ün önerisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Babacan'ın AK Parti'de siyaset yapmakla ilgili öneriye "O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…" diye yanıt verdiğini aktardı.

Uğuroğlu, aldığı kulisi şöyle paylaştı:

"O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…"

Önce şunu vurgulayayım ki beraber yola çıkan bu üçlü ikiye ayrıldı. Ahmet Davutoğlu tek başına hareket ediyor. Ali Babacan ise bugüne kadar kapalı kutu kaldı ki güvenilir kaynağımın ifadesine göre, ‘Abdullah Gül öğütleri ile’ yeni bir parti hedefine ilerliyor.

12 gün önce yapılan görüşmede Erdoğan ile Babacan arasında şu diyalog yaşandığını öğrendim:

Ali Babacan: Sayın Cumhurbaşkanım ben AK Parti'den ayrılacağım. Benden duyun istedim diyor.

Erdoğan: Hayrola nedir sıkıntın?

Ali Babacan düşüncelerini, hedeflerini 40 dakika boyunca açıkça ortaya koyuyor.

Erdoğan: Bu yapmak istediklerini anlıyorum, bak burası evin gel bunları burada yap.

Ali Babacan: O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…

Gül'ün, ‘Recep Tayyip Erdoğan ile görüş’ önerisi

Kuracağı partinin adı dışında ilkelerini de netleştirdiğini de öğrendim. Gül'ün, ‘Recep Tayyip Erdoğan ile görüş’ önerisi doğrultusunda Ali Babacan siyasi çıkışının ilk adımını bu şekilde attı ve önümüzdeki dönemde kamuoyu önüne daha çok çıkacak... Ekonomi, hukuk, dış politika, eğitim, sağlık, tarım, terörle mücadele, işsizlik gibi birçok konuda çeşitli komisyonlar oluşturan Babacan yoğun bir hazırlık içerisinde.

"Mehmet Şimşek Hazine ve Ekonomi Bakanı yapılacak" iddiası

‘Mehmet Şimşek Hazine ve Ekonomi Bakanı yapılacak’ diye kulislerde dolaşan söylentilere de açıklık getireyim. İngiltere'ye yerleşen Şimşek'in böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğini de öğrendim."

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