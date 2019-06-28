HABER /  MAGAZİN

Orkun Işıtmak kimdir kaç yaşında Orkun Işıtmak ne iş yapıyor mesleği

Orkun Işıtmak kimdir kaç yaşında Orkun Işıtmak ne iş yapıyor mesleği

2012 yılından beri YouTube'da faaliyet gösteren vlogger olan Orkun Işıtmak attığı videolar ve eğlenceli içeriklerle konuşulmaya devam ediliyor. Peki henüz 23 yaşında Orkun Işıtmak aslen İzmirli ve İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Peki Orkun Işıtmak ne iş yapıyor, mesleği ne Orkun Işıtmak filmi hangisi?

Orkun Işıtmak,  8 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Mart 2018 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 5.320.018 abone, 1.147.933.616 görüntüleme ve 1.182 video istatistiklerine sahiptir. Peki, Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak kaç yaşında, nereli?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

8 Ocak 1996'da İzmir'de doğdu. Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. 

İstanbul Üniversitesi'nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "Iyi Oyun" diye bir filminde oynadı.

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.
18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Mart 2018 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 5.320.018 abone, 1.147.933.616 görüntüleme ve 1.182 video istatistiklerine sahiptir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü operasyonu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü operasyonu
Selçuk Şahin'e 1.Lig'den sürpriz teklif
Selçuk Şahin'e 1.Lig'den sürpriz teklif
Kaftancıoğlu hakim karşısında! 17 yıla kadar hapsi isteniyor
Kaftancıoğlu hakim karşısında! 17 yıla kadar hapsi isteniyor
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş işte yaşananlar
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş işte yaşananlar
MSB'den son dakika Kandil'e hava harekatı açıklaması
MSB'den son dakika Kandil'e hava harekatı açıklaması
Olay rahip Andrew Brunson'dan Türkiye'ye çok ağır ithamlar
Olay rahip Andrew Brunson'dan Türkiye'ye çok ağır ithamlar
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da bıçak parası alan profesöre 50 yıl hapis istendi
Erzurum'da bıçak parası alan profesöre 50 yıl hapis istendi
Singapur merkezli kripto para borsasına milyonlarca dolarlık saldırı
Singapur merkezli kripto para borsasına milyonlarca dolarlık saldırı
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım boşandı ne zaman evlenmişlerdi?
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım boşandı ne zaman evlenmişlerdi?
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
G-20 zirvesinde Putin Trump ile görüştü
G-20 zirvesinde Putin Trump ile görüştü
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
ABD'den dev savunma bütçesi! 750 milyar dolarlık onay
ABD'den dev savunma bütçesi! 750 milyar dolarlık onay
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
Yorumlar