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Turist sayısında veriler açıklandı! Mayıs'ta yıllık yüzde 9.35 arttı

Turist sayısında veriler açıklandı! Mayıs'ta yıllık yüzde 9.35 arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artışla 4  milyon 22 bin 254 oldu.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 oldu.

Yüzde 24'e yükselmişti

Gelen turist sayısındaki yıllık büyüme büyüme, Mart 2017'den bu yana en düşük büyüme oranı olan yüzde 4.3'ten Nisan ayında yüzde 24'e yükselmişti.

Rusya yüzde 23.95 ile birinci

2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde  23.95  ile birinci, Almanya yüzde 10.20 ile ikinci, İngiltere yüzde 7.71  üçüncü sırada yer aldı.

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