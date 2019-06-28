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Fatih Altaylı'nın Osman Öcalan yazısı olay oldu

Fatih Altaylı'nın Osman Öcalan yazısı olay oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Abdullah Öcalan'ın devletin resmi kanalında mektubunun okunmasını, kardeşi Osman Öcalan'ın ise TRT ekranlarına çıkarılmasını değerlendiren bir yazı kaleme alarak işin aslını açıkladı.

İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunu Doç. Dr. Ali Kemal Özcan iletmiş ve çok konuşulmuştu. Altaylı bununla ilgili olarak, "Abdullah Öcalan’la kimin görüşebileceğine Adalet Bakanlığı karar veriyormuş. Bakanlık da entelektüel seviyeyi yükseltmek için bir akademisyenle görüşmesini uygun görmüş" dedi.

"Yani konunun devletle alakası falan yokmuş" diye sözlerine başlayan  Altaylı, Osman Öcalan’ın TRT Kurdi ile yaptığı röportajın ise Osman Öcalan’ın isteğiyle gerçekleştiğini köşesinde aktardı. Altaylı'nın 'Devlet değil reyting işiymiş' başlıklı yazısı şu şekilde:

Bu Öcalan Brothers merakı şimdi nereden çıktı

Devletin televizyonunun kırmızı bültenle aranan bir kanun kaçağının röportajını yayınlaması bizi iyiden iyiye şaşırtmış ve 'Bu Öcalan Brothers merakı şimdi nereden çıktı, terörist eniştem beni niye öptü?' gibi derin sorularla karşı karşıya kalmıştık.

Ortada bir devlet projesi yokmuş

Sonunda mesele çarşamba akşamı itibarıyla açıklığa kavuştu. Ortada bir devlet ya da projesi yokmuş. Mesele gayet basitmiş. Abdullah Öcalan’la kimin görüşebileceğine adalet bakanlığı karar veriyormuş. bakanlık da entelektüel seviyeyi yükseltmek için bir akademisyenle görüşmesini uygun görmüş.

'Eskiden televole vardı, şimdi terörvole var'

Yani konunun devletle alakası falan yokmuş. Osman Öcalan’ın TRT Kurdi ile yaptığı röportaj ise Osman Öcalan’ın isteğiyle gerçekleşmiş. Diyeceksiniz ki, TRT her isteyenle röportaj mı yapıyor? Elbette hayır ama reytinginiz varsa olabilir. Çünkü TRT Kurdi’nin başarılı yönetimi reytingleri arttırmak için böyle bir röportajı yapmış. Korkacak bir şey yok. Sadece eskiden Televole vardı. Şimdi Terörvole var…"

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