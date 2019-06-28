Google'dan darbe yiyen Huawei'ye Android müjdesi!

ÇİN-ABD teknoloji savaşının en büyük darbesi Huawei'ye vurulmuş ve Google, markanın Android lisansını iptal etmişti. Ancak gelen son haberlere göre Huawei, Android Q güncellemesini yeni telefonlarına sunmayı planlıyor.

Kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdüren Çinli teknoloji devi Huawei, mevcut kullanıcılarını mağdur etmemek için en yeni Android güncellemesini yayınlamak istiyor.

Huawei, Google ile yaşadığı sorunların şimdilik durması nedeniyle Android Q güncellemesini kullanıcılarına sunabilecek. Bu kapsamda Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar da belli oldu.