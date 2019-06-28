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Sevilay Yılman isyan etti: Anırmayacağım kardeşim

Sevilay Yılman isyan etti: Anırmayacağım kardeşim

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, kendisi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan "Ekrem İmamoğlu, CHP yüzde 24’ü geçsin eşek gibi anıracağım" iddiasının aslını, bugünkü köşesinde anlattı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 23 Haziran seçimleri sonrası sosyal medyada hedef oldu. İstanbul seçimlerinden önce "Ekrem İmamoğlu, CHP yüzde 24’ü geçsin eşek gibi anıracağım" dediği iddia edilen Yılman, hedef tahtasında.

Söylemediği bir söz nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulduğunu söyleyen yazar, isyanını köşesinde dile getirdi. "CHP’nin trollerine cevap veriyorum! Anırmayacağım kardeşimmm…" diyen Yılman, olayın iç yüzünü bugünkü yazısında paylaştı.

2011 seçimlerinde söylemiş

Böyle bir cümleyi 2011 seçimleri öncesi gırgır olsun diye söylediğini belirten Yılman, seçim tahminleri yapılan programda bir kişinin “CHP yüzde 30’u geçer” demesi üzerine “Yüzde 24 ü geçsin hayvan taklidi yapacağım!” dediğini yazdı.

Beni miyavlarken görmek isteyenler girip arşive bulabilirler

Seçimlerde CHP'nin yüzde 25'i geçmesi üzerine verdiği sözü tuttuğunu belirten Yılman, “Bu oran karşısında ancak miyavlanır…” deyip miyavladım üç beş kez. Beni miyavlarken görmek isteyenler girip arşive bulabilirler o kaydı ama yetti artık! Ayıptır bu yaptığınız. Yeter!" ifadelerine yer verdi.

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

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