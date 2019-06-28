ABD’de büyük şirketler ekonomik durgunluk bekliyor

Amerikalı büyük şirketlerin yaklaşık on yıl süren ekonomik genişlemenin ardından yeni bir resesyon (durgunluk) dönemine hazırlandıkları duyuruldu.

Biztimes’ın haberine göre Chicago merkezli danışmanlık firması Sikich tarafından gerçekleştirilen 2019 İmalat ve Dağıtım Raporu isimli araştırmanın sonuçları açıklandı.

310 Kuruluşun katılımı ile yapılan araştırma, yıllık geliri 500 milyon dolar üzerinde olan şirketlerin yüzde 49’unun gelecek bir yıl içersinde ekonomik durgunluk beklediğini ortaya koydu. Şirket yöneticilerinin yüzde 63’ü de yeni bir resesyona karşı verimliliği artırmak, operasyonları hızlı bir şekilde küçültme yeteneğini geliştirmek ve yeni pazarlar araştırmak gibi hazırlıklar yaptıklarını ifade etti.

Senelik cirosu 500 milyon doların altında kalan küçük firmalarda ise durgunluk beklentisi yüzde 21 düzeyinde kaldı. Küçük şirketlerin araştırmaya katılanlar içerisindeki oranı yüzde 79 düzeyinde.

Büyük firmalar geleceği daha iyi görebiliyorlar

Sikich yöneticilerinden Jerry Murphy küresel ekonomi ile daha fazla ilişki içinde olan büyük firmaların genelde gelecekte talebin nasıl şekilleneceğini çok daha iyi gördüklerini belirtti.

Murphy, “Bu görüşlerini genelde kendi küçük tedarikçileri ile pek paylaşmazlar. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmeler yaklaşan ekonomik yavaşlamayı vaktinde öğrenemeyebilir,” dedi.

Katılımcılar özellikle Çin ile yürütülen ticaret savaşlarının ekonomiye etkisi konusunda ise ikiye bölündü. Şirketlerin yüzde 38’i ticaret savaşlarının kendi işlerini olumlu etkileyeceğini düşünürken, yüzde 35’i ise olumsuz etki beklediğini aktardı.