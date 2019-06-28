PUBG 2 oyunu mu geliyor? Kafa karıştıran açıklamalar

Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan PUBG oyunu, Striking Distance adında bir stüdyo ile yeni bir oyun için el sıkıştı.

Şu an için yapım aşamasında olduğu öğrenilen oyun hakkında tek bilinen şey, PUBG’nin devamı olarak geleceğiydi. Ancak Striking Distance'ten gelen açıklama öyle demiyor.

Şuan için ismi belli olmayan bu yeni oyunu, Call of Duty ile Dead Space’in yapımcılarından ve Glen Schofield‘ın CEO’luğunu yaptığı Striking Distance yapacak.

Açıklamada çelişkiler var

Striking Distance’ın CEO‘su, konu hakkında bir açıklama yaparak, PUBG dünyasının daima kendisini heyecanlandırdığını, ancak Battle Royale türüne uygun olmadığını ifade etti.

Yani oyunun, Battle Royale tarzında olmayacağını ifade etmiş oldu. Ayrıca oyunun, PUBG’nin devamı olmayacağını da belirtti.