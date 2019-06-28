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Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!

Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!

İzdivaç programı ile ünlenen ve kısa süreli şöhret olan damat adayı Melih Erdem'in cinsel ilişki videosu sansüzsüz bir şekilde sosyal medyada arkadaşı tarafından servis edildi. Esra Erol'a katılan Melih Erdem'in videosu twitter'da da gündem oldu. Peki cinsel ilişki videosu ifşa olan Mehmet Erdem kimdir?

Bir dönem adından söz ettiren damat adayı Melih Erdem'in cinsel ilişki videosu sansüzrsüz sosyal medyaya düşünce dikkatler tekrar damat adayı Melih Erdem'e çevrildi. 15 yıllık arkadaşı tarafından uygunsuz videosu servis edilen Melih Erdem kimdir, kaç yaşında işte merak edilenler...

MELİH ERDEM İFŞA VİDEOSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI!: Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonrasında sosyal medyada yüksek bir takipçi kitlesine ulaşan ünlü damat adayı Melih Erdem'in uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Melih Erdem, sosyal medyada kısa sürede yayılan videosu hakkında açıklamada bulundu.

15 YILLIK ARKADAŞIM HAİNCE YAPMIŞ: Melih Erdem Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle bu son yaşanan ifşa olayı ile ilgili utancımın hat safhada olduğunu bilmenizi isterim. 15 yıllık çocukluk arkadaşımın haince yapmış olduğu davranıştan dolayı sizlere mahcup bir şekilde bu açıklamayı yapıyorum. Beni uzun zamandır tanıyanlar bilir, kimsenin namusuna ve kimsenin eşine dostuna bir yanlışımı görmemiştir.

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bana olan sevginizi ve saygınızı zedeleyen bu rezilce hareketten dolayı hepinizden özür diliyorum ve bir daha asla ama asla böyle bir olaylar karşılaşmayacağınıza dair söz veriyorum. Ve size ufak bir tavsiye veriyorum, bu devirde kimseye dost kelimesini kullanmayın."

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