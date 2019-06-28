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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü Trabzon’da başlayacak olan bordo-mavililer, 18 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürecek.

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya’ya giderek ikinci etap çalışmalarını 30 Temmuz Salı gününe kadar Linz şehrinde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibinin hazırlık maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak. 

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