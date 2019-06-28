HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye gelişi sırasında ilginç anlar! Deterjan döktüler

Ekrem İmamoğlu bugün mesaiye başladı. İmamoğlu'nun gelişi sırasında İBB önünde ilginç anlar yaşandı. Vatandaşlardan biri İmamoğlu'nun önüne deterjan döktü.

YSK kararı ile yenilenen 23 Haziran seçimini de kazanarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün mesaisine başladı.

İmamoğlu, İBB binasına girerken vatandaşlar yere deterjan dökerek "İstanbul'daki kirliliği temizleyin" mesajı verdi. Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti.

İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi

6 Mayıs günü YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 52 gün sonra bugün Saraçhane’deki İBB binasına tekrar başkan olarak geldi. 23 Haziran seçimlerini 806 bin 767 oy fark atarak kazanan, 27 Haziran günü mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, bugün 5 yıl boyunca görev yapacağı İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi.

İmamoğlu'nun önüne deterjan döküp...

Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu’nun önüne deterjan dökerek “Başkanım İstanbul’daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip tertemiz bir sayfa açıp halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz” dedi. 

Çalışanlarla tek tek tokalaştı

Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, daha sonra içeri girdi ve mesaisine başladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
FSM köprüsündeki çalışma İstanbulluları çileden çıkardı! Metrobüsler dolup taştı
Foto Galeri FSM köprüsündeki çalışma İstanbulluları çileden çıkardı! Metrobüsler dolup taştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Üzerinden bakın ne çıktı! Şeyma öğretmen ile kardeşini öldürdü
Üzerinden bakın ne çıktı! Şeyma öğretmen ile kardeşini öldürdü
Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti
Kanun yürürlüğe giriyor! Sinemalarda reklam süreleri kısalıyor
Kanun yürürlüğe giriyor! Sinemalarda reklam süreleri kısalıyor
Sevilay Yılman isyan etti: Anırmayacağım kardeşim
Sevilay Yılman isyan etti: Anırmayacağım kardeşim
EPDK'dan yüzde 15 elektrik zammı açıklaması geldi
EPDK'dan yüzde 15 elektrik zammı açıklaması geldi
İstanbul'da halkı dolandıran taksicilere operasyon!
İstanbul'da halkı dolandıran taksicilere operasyon!
ÖNCEKİ HABERLER
PUBG 2 oyunu mu geliyor? Kafa karıştıran açıklamalar
PUBG 2 oyunu mu geliyor? Kafa karıştıran açıklamalar
ABD’de büyük şirketler ekonomik durgunluk bekliyor
ABD’de büyük şirketler ekonomik durgunluk bekliyor
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak?
Alman doktorların felç ettiği hastayı Türk doktorlar ayağa kaldırdı
Alman doktorların felç ettiği hastayı Türk doktorlar ayağa kaldırdı
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
Yılın ilk 5 ayı gelen turist sayısında sevindiren artış!
Yılın ilk 5 ayı gelen turist sayısında sevindiren artış!
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Yorumlar 5 yorum